Блинкен рассказал, что войдет в состав нового пакета военной помощи Украине

Блинкен: в новую помощь для Киева войдут снаряды и боеприпасы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи для Украины передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты Tow и другое оружие.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые «укрепят позиции Украины», отметил Байден. Он добавил, что Вашингтон продолжит работать над укреплением позиций Киева в течение оставшегося срока его пребывания на этом посту.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.