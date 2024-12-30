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Назван главный вызов внешней политике России в 2025 году

Политолог Чеснаков: Трамп — главный вызов внешней политики России в 2025 году
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SMG/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп останется главным вызовом внешней политики России в 2025 году. Об этом рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью «Ленте.ру».

Он утверждает, что ресурсы Трампа — огромны, а мотивы и намерения избранного президента США не до конца ясны.

Чеснаков добавил, что следующий глава Белого дома готов начать процесс урегулирования российско-украинского конфликта, но также может «поломать сценарий игры». В результате этого проблема не будет решена, а ее разбирательство может быть еще более дорогостоящим для всех сторон.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны сделать первый шаг для восстановления отношений с Россией.

Также Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент.

Ранее экс-постпред США связал самый большой риск для мира с Трампом.

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