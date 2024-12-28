Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-постпред США связал самый большой риск для мира с Трампом

Экс-постпред в НАТО Даалдер: самый большой риск для мира — это США при Трампе
close
Ron Sachs/Global Look Press

Экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер считает США самым большим риском для глобального правопорядка. Его мнение приводит The Financial Times в материале о том, как изменится мир после прихода следующего американского президента Дональда Трампа.

Как отмечается в статье, смена власти в США грозит тем, что новая администрация может оспорить «практически каждый элемент либерального международного порядка — торговлю, альянсы, миграцию, многосторонность, солидарность между демократиями, права человека». Таким образом, вместо поддержания своего статуса-кво, Вашингтон при Трампе готов стать «главным разрушителем».

«Каждый мой доклад о геополитических рисках, с которыми мы сталкиваемся в мире, начинался с Китая и России... Но самый большой риск — это мы. Это Америка», — цитирует издание Даалдера.

По мнению экспертов, которых опросила газета, приход Трампа может поставить США в один ряд с Россией и Китаем, ревизионистскими державами, которые стремятся радикально поменять устоявшийся миропорядок.

В прошлом месяце Трамп пригрозил ввести 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, начиная с 20 января — дня его инаугурации — если эти страны не прекратят поток наркотиков и мигрантов через свои границы. После этого канадские министры попытались отговорить команду американского политика от этого шага.

Ранее американский профессор предсказал трудности Европы из-за Трампа.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами