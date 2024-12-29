Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию

Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Судя по интервью Трампа журналу Time от 12 декабря, республиканец планирует заморозить боевые действия по линии боевого соприкосновения и передать европейцам «ответственность за противостояние с Россией», отметил Лавров.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — сказал министр.

26 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что уходящий с поста главы США Джо Байден еще в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, «потому что она еще не готова».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников писало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из пяти или восьми стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. По мнению аналитиков и официальных лиц, точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

Ранее в России отреагировали на возможную отправку миротворцев ООН на Украину.