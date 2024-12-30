Путин поздравил Фицо

Президент России Владимир Путин поздравил некоторых руководителей европейских стран с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако на сайте Кремля упомянуты только Орбан и Вучич.

«Фицо тоже поздравил», — уточнил Песков.

30 декабря стало известно, что российский президент Владимир Путин направил традиционные новогодние поздравления главам государств, в число которых не попал американский лидер Джо Байден и некоторые другие политики.

До этого стало известно, что Путин не планирует прекращать работу на время новогодних праздников. По словам пресс-секретаря президента, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

Ранее в Словакии ответили на обвинения Зеленского в адрес Фицо.