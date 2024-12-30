Путин не поздравил Байдена с Новым годом

Путин не стал поздравлять Байдена и некоторых других глав стран с Новым годом

Российский президент Владимир Путин 30 декабря направил традиционные новогодние поздравления главам государств, в число которых не попал американский лидер Джо Байден и некоторые другие политики. Полный список руководителей стран, которых поздравил Путин, опубликовала пресс-служба Кремля.

Судя по перечню, президент РФ поздравил лидеров стран БРИКС и государств СНГ, а также ряда других, включая Ватикан. При этом в списке не оказалось имен политиков, возглавляющих недружественные России государства, такие как Штаты, Великобритания, Франция, Германия и некоторых других.

Путин также направил поздравления ряду бывших руководителей иностранных государств. Был ли в их числе экс-президент США Дональд Трамп — не уточняется.

В 2022 и 2023 годах Путин также не поздравлял с Новым годом глав недружественных стран. Песков тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

До этого стало известно, что Путин не планирует прекращать работу на время новогодних праздников. По словам пресс-секретаря президента, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

Ранее Путин рассказал, можно ли ждать улучшения отношений РФ и США.