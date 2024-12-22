Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин в новогодние праздники будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, российский лидер может запланировать «все что угодно» на конец года. Более того, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 31 декабря глава государства традиционного поздравит всех с Новым годом. Тем не менее Путин не планирует обращаться к лидерам недружественных стран.

По словам Пескова, российский лидер может поздравить с Новым годом граждан ряда недружественных государств. В частности, он всегда направляет соответствующие послания народам Украины и Грузии.

19 декабря Путин подвел итоги уходящего года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. В ходе мероприятия, которое длилось четыре часа 27 минут, он ответил более чем на 70 вопросов жителей РФ и журналистов. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине, политика в социальной и экономической сферах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский лидер принял участие в новогодней акции «Елка желаний».