Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Песков: Путин во время новогодних праздников продолжит работать
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в новогодние праздники будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, российский лидер может запланировать «все что угодно» на конец года. Более того, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 31 декабря глава государства традиционного поздравит всех с Новым годом. Тем не менее Путин не планирует обращаться к лидерам недружественных стран.

По словам Пескова, российский лидер может поздравить с Новым годом граждан ряда недружественных государств. В частности, он всегда направляет соответствующие послания народам Украины и Грузии.

19 декабря Путин подвел итоги уходящего года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. В ходе мероприятия, которое длилось четыре часа 27 минут, он ответил более чем на 70 вопросов жителей РФ и журналистов. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине, политика в социальной и экономической сферах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский лидер принял участие в новогодней акции «Елка желаний».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами