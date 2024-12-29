Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются глупостью. Об этом заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с [президентом России] Владимиром Путиным», — написал глава МИД Словакии.

Бланар добавил, что правительство Словакии продолжит оказание гуманитарной помощи гражданам Украины. При этом министр призвал украинскую сторону «не создавать новых врагов» на фоне длительного военного конфликта.

Накануне Зеленский резко раскритиковал Фицо из-за его слов о том, что Словакия после 1 января оценит ситуацию с газом и может принять ответные меры в отношении Киева, в том числе в виде прекращения поставок электроэнергии. По его словам, «Путин поручил словацкому премьеру открыть второй энергетический фронт против Украины».

Ранее венгерский политолог заявил, что Зеленский не умеет себя вести.