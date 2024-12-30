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В Британии сделали неожиданное заявление о России

Британский политик Куртен заявил, что Россия не является врагом Запада
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен выразил мнение, что Россия не является врагом для стран Запада. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

«Россия нам не враг», — написал Куртен. К посту он прикрепил кадры с российским триколором.

Он также призывал к прекращению конфликта на Украине после слов Владимира Путина о последствиях вовлеченности стран НАТО в боевые действия. В НАТО должны стремиться к деэскалации конфликта на Украине и прекращению агрессии против Москвы, указал Куртен.

В свою очередь председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж высказывал мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей. Фарадж отметил, что в нынешней ситуации существует два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать военный конфликт.

Ранее в Британии раскрыли, как Европа «сама себя наказывает» из-за Украины.

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