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Член британского парламента призвал к уступкам в конфликте на Украине

Британский политик Фарадж призвал стороны конфликта на Украине к уступкам

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Александр Кряжев/РИА Новости

Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж в интервью телеканалу Sky News выразил мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.

Фарадж отметил, что в нынешней ситуации существует два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать военный конфликт.

«Если и были бы территориальные уступки, то все это необходимо для переговоров», — сказал он.

20 октября посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Киева первостепенным при урегулировании конфликта с Россией. Он отмечал, что гарантии безопасности для Украины важны больше, чем вопрос территорий.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы страны после завершения боевых действий зависят от различных факторов, однако юридически признавать потерю территорий Киев не станет.

Ранее Путин заявил, что Украина не считает возможным вести переговоры.

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