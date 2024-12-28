Аналитик Меркурис: Европа санкциями против России наказывает сама себя

Европейский союз, вводя новые санкции против России, наказывает ими сам себя, поскольку от ограничений страдают сами страны ЕС. Об этом на YouTube-канале Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день», — подчеркнул он.

По словам аналитика, каждое новое ограничение, которое вводит Брюссель против России, в конечном счете отрицательно сказывается на самой Европе.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что позицию Венгрии относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг.

20 декабря Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России.

Политик отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Ранее в Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах.