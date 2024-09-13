Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии обеспокоились заявлением Путина о конфликте на Украине

Политик Куртен обратился к НАТО после слов Путина о конфликте на Украине

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал к прекращению конфликта на Украине после слов Владимира Путина о последствиях вовлеченности стран НАТО в боевые действия. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что российский лидер предостерег страны Североатлантического альянса от разрешения ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, поскольку это станет прямым актом агрессии. В НАТО должны стремиться к деэскалации конфликта на Украине и прекращению агрессии против Москвы, указал Куртен.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Белый дом не стал комментировать слова российского лидера.

Ранее Илона Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами