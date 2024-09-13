В Британии обеспокоились заявлением Путина о конфликте на Украине

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал к прекращению конфликта на Украине после слов Владимира Путина о последствиях вовлеченности стран НАТО в боевые действия. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что российский лидер предостерег страны Североатлантического альянса от разрешения ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, поскольку это станет прямым актом агрессии. В НАТО должны стремиться к деэскалации конфликта на Украине и прекращению агрессии против Москвы, указал Куртен.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Белый дом не стал комментировать слова российского лидера.

Ранее Илона Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине.