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Маск резко ответил политику, обвинившему его во вмешательстве в дела Германии

Маск резко ответил на слова Бретона из-за поддержки «Альтернативы для Германии»
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии «Альтернатива для Германии». Публикация появилась в соцсети Х.

Так, Бретон на своей странице написал, что Маск, потенциальный член будущей администрации США, открыто поддержал правую партию «Альтернатива для Германии». Он назвал это «классическим проявлением иностранного вмешательства» и призвал положить конец двойным стандартам.

«Бро, «иностранное вмешательство» США — единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком», — ответил Маск.

Вероятно, он имел в виду роль американцев в освобождении Франции во времена Второй мировой войны.

Также Маск в соцсети X призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Соратник избранного президента США Дональда Трампа назвал канцлера «некомпетентным дураком».

Ранее партия Вагенкнехт отказала Украине в членстве в Евросоюзе.

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