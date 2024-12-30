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В Словакии заявили, что Украине придется отказаться от части территорий

Глава минобороны Словакии Калиняк: Киеву придется отказаться от части территорий
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Global Look Press

Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в беседе с телеканалом Tа3.

«По словам министра обороны, реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории», — говорится в опубликованном материале.

Калиняк обратил внимание, что Украина всегда будет иметь самую большую границу с Россией, и «никогда не будет перемещаться между Германией и Швейцарией».

Словакия заинтересована в немедленном прекращении конфликта на Украине и проведении мирных переговоров, подчеркнул министр.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

До этого американская газета The New York Times писала, что большинство украинцев поддерживают идею отказаться от территорий, которые ранее были воссоединены с Россией.

Ранее на Западе заявили о важности правильной оценки ситуации перед переговорами по Украине.

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