Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о важности правильной оценки ситуации перед переговорами по Украине

Меркурис: Западу нужно правильно оценить ситуацию на Украине перед переговорами
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Западу необходимо правильно оценить ситуацию на Украине перед тем, как начинать переговоры. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, и что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал он.

Меркурис напомнил, что США и НАТО привыкли недооценивать военную мощь России. Именно неверная оценка военного потенциала Вооруженных сил РФ привела к поражению украинской армии, отметил он.

В преддверии переговоров может произойти аналогичная ситуация, если западные страны начнут процесс урегулирования с мыслью, что у них больше «козырей в рукаве», чем у России, подчеркнул эксперт.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников писало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша.

Ранее в Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами