Западу необходимо правильно оценить ситуацию на Украине перед тем, как начинать переговоры. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, и что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал он.

Меркурис напомнил, что США и НАТО привыкли недооценивать военную мощь России. Именно неверная оценка военного потенциала Вооруженных сил РФ привела к поражению украинской армии, отметил он.

В преддверии переговоров может произойти аналогичная ситуация, если западные страны начнут процесс урегулирования с мыслью, что у них больше «козырей в рукаве», чем у России, подчеркнул эксперт.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников писало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша.

Ранее в Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров по урегулированию украинского кризиса.