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Премьер Словакии обратился в ЕС по поводу остановки транзита газа из РФ через Украину

Фицо попросил ЕС обратить внимание на желание Киева остановить транзит газа из РФ
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме он выразил убеждение, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия по поддержке Украины были рациональными, а не в виде «саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов».

По мнению Фицо, ЕС следует уделить этой «беспрецедентной ситуации должное внимание и придать срочную важность.

До этого Фицо заявил, что остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в €120 млрд в 2025 и 2026 годах.

26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу».

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

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