Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии назвал цену остановки транзита газа из РФ через Украину

Фицо: остановка транзита газа из РФ через Украину обойдется Европе в €120 млрд
close
Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в €120 млрд в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение [президента Украины Владимира] Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро», — сказал словацкий премьер.

Фицо отметил, что это также приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.

26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ситуация с поставками газа в Словакию остается достаточно сложной. По словам пресс-секретаря российского президента, вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, и эта ситуация требует повышенного внимания.

Ранее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами