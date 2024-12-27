Премьер Словакии назвал цену остановки транзита газа из РФ через Украину

Фицо: остановка транзита газа из РФ через Украину обойдется Европе в €120 млрд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в €120 млрд в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение [президента Украины Владимира] Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро», — сказал словацкий премьер.

Фицо отметил, что это также приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.

26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ситуация с поставками газа в Словакию остается достаточно сложной. По словам пресс-секретаря российского президента, вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, и эта ситуация требует повышенного внимания.

Ранее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.