В сенате США прокомментировали заявления Трампа о Панамском канале и Канаде

Кардин: заявления Трампа о Панамском канале могут послужить интересам РФ и КНР

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль страны над Панамским каналом могут негативно сказаться на отношениях Вашингтона с партнерами и подтолкнуть их к союзу с Россией и Китаем. Об этом рассказал председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Бен Кардин в эфире ABC.

Он подчеркнул, что не знает, насколько искренен Трамп в своих заявлениях, но они заставляют мир задуматься о надежности США в качестве партнера.

Кардин отметил, что обязательства по Панамскому каналу были утверждены договором, который ратифицирован сенатором США. Он добавил, что заявления Трампа влияют на репутацию страны.

Сенатор добавил, что предложение избранного президента превратить Канаду в 51-й штат США не случится. Это заявление было сделано ради его эффектности, подчеркнул Кардин.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил главе канадского кабмина, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

23 декабря избранный американский лидер сказал, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Ранее Великобритании предложили войти в состав США.