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Великобритании предложили войти в состав США

Telegraph: Британии стоит войти в состав США
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Kin Cheung/AP

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить войти в состав страны не Канаде, а Британии. Об этом пишет газета Telegraph.

«Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата», — говорится в публикации.

Автор материала уверен, что в данный момент отношения Вашингтона и Лондона напоминают отношения метрополии и доминиона.

3 декабря Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

Позже Трамп заявил, что присоединение к США было бы преимуществом для Канады из-за значительной экономии на налогах и обороне.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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