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Путин раскрыл предложение Байдена по Украине и НАТО

Путин: Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

Российский президент Владимир Путин сообщил представителям средств массовой информации, что уходящий с поста главы Соединенных Штатов Джо Байден еще в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова», — сказал Путин.

Таким образом российский лидер прокомментировал заявления участников формирующейся команды избранного президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине может быть заморожен при условии отсрочки вступления Киева в Североатлантический альянс на 10–20 лет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявлял, что решение о перспективах вступления Украины в НАТО будет зависеть от администрации Трампа. По словам Карпентера, в настоящий момент в Североатлантическом альянсе нет консенсуса о возможности официального приглашения Украины в блок.

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.

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