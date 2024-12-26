Отправка миротворцев ООН на Украину является «непонятным» этапом, а необходимость такого шага вызывает вопросы. Об этом заявил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский во время стрима в своем Telegram-канале.

«ООНовские миротворцы – это этап еще непонятный, и дойдет ли до этого, нужно ли нам это будет – это большой вопрос», — сказал он.

Полянский также заявил о необходимости определить формулу урегулирования конфликта на территории Украины.

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Позже МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка миротворцев на Украину будет возможна только в случае заключения договора о прекращении огня.

Ранее в ЕС ответили Зеленскому о европейских миротворцах на Украине.