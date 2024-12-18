Европейские чиновники заявили об обсуждении отправки на Украину военных

Страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из пяти или восьми стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. По мнению аналитиков и официальных лиц, точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 до 100 тысяч человек.

Незадолго до этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ готова направить свои миротворческие силы на Украину при условии достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, при этом обе стороны должны согласиться на такой шаг.

12 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия отвергнет схемы заморозки конфликта на Украине.