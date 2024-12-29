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Лавров заявил о риске эскалации кризиса из-за передачи Киеву второй партии F-16

Лавров: прибытие на Украину второй партии F-16 от Дании провоцирует эскалацию
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Решение датских властей передать Киеву вторую партию истребителей F-16 провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта и вынуждает Москву принимать ответные меры. Об этом во время интервью для РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российское руководство неоднократно предупреждало Данию и иные западные страны о негативных последствиях военной помощи Украине. По его словам, подобные действия Копенгагена и его партнеров ведут к эскалации кризиса и вынуждают Москву принимать адекватные меры по обеспечению безопасности государства.

«В том числе военно-технического характера», — уточнил дипломат.

Как сказал Лавров, любые виды поставленного на Украину оружия становятся законной целью для ударов со стороны РФ и «эффективно уничтожаются российскими военными».

7 декабря украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на территорию страны второй партии истребителей F-16, переданных Копенгагеном. На этом фоне глава государства поблагодарил датского премьер-министра Метте Фредериксен за оказанную помощь и призвал другие западные страны быть такими же решительными в вопросах поддержки Украины.

Ранее в Дании заявили о планах выделить более $1 млрд на помощь Украине в 2025 году.

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