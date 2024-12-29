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Украинская телеведущая раскритиковала Зеленского после ухода Зурабишвили

Панченко: Зурабишвили нашла силы уйти, а Зеленский не смог даже провести выборы
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко в соцсети X подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского после ухода Саломе Зурабишвили с поста президента Грузии.

«Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский не нашел в себе силы даже провести выборы», — написала она.

Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Зурабишвили покинула Президентский дворец. Сообщалось, что после ухода со своего поста она намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».

Выборы нового президента Грузии прошли 14 декабря текущего года. Оппозиционные партии решили бойкотировать голосование и не выдвинули своих кандидатов. В итоге единственным претендентом на пост президента стал Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа».

Ранее Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку.

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