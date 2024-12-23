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Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку

Asia Times: Зеленский должен проявить последний акт героизма и уйти в отставку
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен совершить последний акт героизма и уйти в отставку, чтобы позволить новому лидеру провести переговоры с Россией и заключить мирное соглашение. Об этом пишет Asia Times.

Автор утверждает, что Зеленский сыграл «героическую роль в борьбе Украины за выживание», однако в стране пришлось отменить президентские выборы. В связи с этим Россия не намерена подписывать соглашение, поскольку он не является легитимным главой государства, отмечается в материале.

«Что открывает шанс для последнего акта героизма: чтобы подписать мирное соглашение, Зеленский мог бы объявить о своей отставке, позволив затем Украине показать, насколько устойчивой является ее демократия, проведя президентские выборы, в которых он не будет баллотироваться», — пишет Asia Times.

Как следует из текста, Зеленскому, вероятно, придется «лично уйти в сторону», чтобы Киев мог получить на переговорах «наилучший из возможных результатов».

До этого издание Asia Times писало, что Владимира Зеленского осталось мало хороших вариантов по завершению конфликта в пользу Киева и недостаточно надежных союзников на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Британии договор о «столетнем партнерстве».

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