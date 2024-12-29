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Российское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой
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Yonhap/Reuters

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане в Южной Корее. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении посольства.

До этого авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее.

В международном аэропорту Муан (Южная Корея) 29 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Южной Корее самолета накануне произошла нештатная ситуация.

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