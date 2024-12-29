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Компания, чей самолет разбился в Южной Корее, принесла свои извинения

Компания Jeju Air извинилась, пообещала установить причины авиакатастрофы Муане
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Kim Hong-Ji/Reuters

Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Муане в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление компании.

«Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство», - сообщила компания.

В Jeju Air также отметили, что работают над установлением причины произошедшей катастрофы.

В международном аэропорту Муан (Южная Корея) 29 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее появился момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолета.

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