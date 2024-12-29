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Стала известна дата инаугурации президента Грузии

Инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря
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Irakli Gedenidze/Reuters

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, передает ТАСС.

14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. В результате проведенных избирательных мероприятий кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил 224 голоса из 300.

Церемония вступления Кавелашвили в должность президента пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.

В конце ноября действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась оставить должность главы республики после истечения полномочий. Политик заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента.

В свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и политик самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.

Сам Кавелашвили отмечал, что Зурабишвили следовало бы уйти в отставку, если она не поддерживала курс правительства. По словам политика, такое решение позволило бы ей защитить конституцию и стать примером для граждан, после чего начать политическую борьбу с других позиций.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.

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