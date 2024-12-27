Премьер Грузии выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

Он предупредил, что сценарий с выдворением «означает совершение уголовного преступления», которое может повлечь за собой «многолетнее тюремное заключение для любого лица».

«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — сказал Кобахидзе.

Накануне лидер оппозиционной партии «За Грузию», бывший премьер-министр страны Георгий Гахария не поддержал оккупацию президентского дворца со стороны Зурабишвили после 29 декабря.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.