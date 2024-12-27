Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Кобахидзе рекомендовал Зурабишвили самой покинуть президентскую резиденцию
close
Daro Sulakauri/Reuters

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

Он предупредил, что сценарий с выдворением «означает совершение уголовного преступления», которое может повлечь за собой «многолетнее тюремное заключение для любого лица».

«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — сказал Кобахидзе.

Накануне лидер оппозиционной партии «За Грузию», бывший премьер-министр страны Георгий Гахария не поддержал оккупацию президентского дворца со стороны Зурабишвили после 29 декабря.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами