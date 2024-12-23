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Президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии

Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима» «Грузинской мечте»
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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта», если она до 29 декабря не назначит новые парламентские выборы. Ее слова приводит «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам. Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет — будет падение режима», — заявила Зурабишвили.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее в Европе назвали Зурабишвили бывшим президентом Грузии.

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