Президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта», если она до 29 декабря не назначит новые парламентские выборы. Ее слова приводит «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам. Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет — будет падение режима», — заявила Зурабишвили.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее в Европе назвали Зурабишвили бывшим президентом Грузии.