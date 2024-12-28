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Financial Times: Трамп может принудить Украину к мирному соглашению

Financial Times: Трамп может заставить Киев заключить мир
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Jonathan Drake/Reuters

Будущий президент США Дональд Трамп может принудить Украину заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Трамп принудит Украину к мирному соглашению, не подкрепив его гарантиями безопасности», — отмечается в публикации.

Кроме того, авторы статьи считают, что Трамп ослабит санкции против России, а также «будет рад видеть» президента РФ Владимира Путина «на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго (резиденции Трампа во Флориде. — «Газета.Ru»)».

Также FT не исключает, что избранный президент США поспособствует заключению крупных сделок с Москвой и Пекином. При этом Вашингтон сконцентрируется на утверждении доминирования в своем регионе, планируя завладеть Панамским каналом и Гренландией, подчеркнуло издание.

22 декабря сообщалось, что Трамп отправил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

До этого Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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