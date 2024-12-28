Политолог заявил об интриге в звонке Зеленского Алиеву сразу после Путина

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после Путина есть интрига

В звонке Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после российского лидера Владимира Путина есть интрига. Об этом заявил Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что после крушения азербайджанского самолета в Актау Украина выразила соболезнования только на уровне главы МИД, и не в личном разговоре, а в соцсетях. Марков отметил, что это было сделано в «оскорбительной форме».

«И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — сказал он.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили инцидент с крушением пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

До него Алиеву позвонил президент России Владимир Путин. Они сделали заявление, что расследование, которое начали после крушения лайнера, будет проводиться прозрачно.

Ранее была сформирована международная группа экспертов для расследования крушения в Актау.