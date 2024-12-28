Азербайджан ужесточит правила пребывания в стране для россиян

МИД Азербайджана сообщил об изменении правил пребывания в стране для россиян

Азербайджан в ближайшее время изменит временные правила пребывания для граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам официального представителя министерства Айхана Гаджизаде, это станет зеркальным ответом на нововведения России в отношении иностранцев.

Он отметил, что азербайджанская сторона намерена придерживаться принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.

С 2025 года сократится срок пребывания для иностранцев в России по безвизовому режиму. В частности, с 1 января 2025 года иностранцы, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года.

Также согласно новым правилам иностранным гражданам нужно будет регистрироваться по месту пребывания в течение 7 рабочих дней после пересечения границы.

Накануне авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов из Баку в 10 городов России на фоне крушения самолета AZAL.

Ранее Таиланд одобрил продление 60-дневного безвиза для россиян.