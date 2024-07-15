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Премьер Таиланда одобрил продление 60-дневного безвиза для россиян

Премьер Таиланда одобрил продление 60-дневного безвизового режима для граждан РФ

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RuslanKphoto/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России и ряда других государств на срок до 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Премьер-министр отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран», — сказано в сообщении.

Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 60 дней действует в Таиланде с 1 мая 2024 года. До этого россияне могли приезжать в Таиланд без визы сроком до 30 дней.

В начале июля Ассоциация туроператоров России раскрыла статистику за первое полугодие 2024 года, согласно которой Таиланд за шесть месяцев посетили 920 989 россиян. Рост турпотока в июне составил 23%.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала историю россиянки, переехавшей с семьей жить на Пхукет.

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