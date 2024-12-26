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Россия сократит срок временного пребывания мигрантов в стране

МВД: Россия сократит срок временного пребывания мигрантов в стране с 1 января
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Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 января 2025 года срок временного пребывания иностранцев без визы в России не будет превышать 90 суток в течение года. Об этом сообщило МВД РФ.

В ведомстве объяснили, что в начале года вступят в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 Федерального закона, вносящего изменения в миграционное законодательство, которые ограничивают срок безвизового пребывания на территории РФ в течение года.

Исключения составляют случаи, указанные в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и международных соглашениях, а также ситуации, когда срок пребывания был продлен.

26 декабря замглавы Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам улучшения миграционного законодательства. Он поручил детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы.

Также Медведев заявил, что продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России создает тяжелую нагрузку на социальную сферу страны, «в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях».

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

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