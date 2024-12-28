Путин на заседании Совбеза предложил обсудить работу с союзниками

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу с ближайшими партнерами и союзниками страны, в том числе в Каспийском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсудим с вами сегодня несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. И начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе», — заявил он.

До этого помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что США и их союзники оказывают давление на прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их под сферу своего влияния. По словам председателя Морской коллегии РФ, влияние США и ЕС заметно по внешней и внутренней политике государств.

В ходе этого же совещания Патрушев сообщил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб. Он добавил, что главной задачей является обеспечение защиты государственной границы.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.