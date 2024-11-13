Патрушев заявил о необходимости усиления корабельного состава погранслужбы РФ

Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

«В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве», — заявил он.

По словам Патрушева, главной задачей является обеспечение защиты и охраны государственной границы. Для ее реализации необходимо усовершенствовать корабельный состав и обеспечить должную подготовку экипажей, систем управления и связи. Соответствующее обсуждение проходило с участием начальника погрануправления Андрея Карпенко. Кроме того, на обсуждение поднимался вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.

До этого Патрушев заявил, что обеспечение безопасности России на Балтике является важнейшей военно-политической задачей государства. По его словам, странами НАТО взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Председатель Морской коллегии добавил, что это традиционная для западных стран стратегия.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.