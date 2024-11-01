Патрушев узнал о планах США получить доступ в Черное море через Дунай

США с союзниками по НАТО намерены в военных целях получить доступ в Черное море через реку Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев во время поездки в Крым, передает РИА Новости.

По его словам, страны Североатлантического альянса ведут работы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре.

Кроме того, коллективный Запад рассчитывает уменьшить роль Российской Федерации как морской державы в Черном море в рамках политики по нанесению стратегического поражения российскому государству, сказал Патрушев.

23 октября сообщалось, что экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Катера направлялись в сторону Крыма.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 88 украинских беспилотников, три из них — над Крымом.

Ранее в Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ.