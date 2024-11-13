Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев заявил, что США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства

Патрушев: США и ЕС хотят вовлечь прикаспийские государства под свое влияние

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки и их союзники оказывают давление на прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их под сферу своего влияния. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства», — заявил он на совещании на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

По словам председателя Морской коллегии РФ, влияние США и ЕС заметно по внешней и внутренней политике государств.

В ходе этого же совещания Патрушев сообщил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб. Он добавил, что главной задачей является обеспечение защиты государственной границы. Для ее реализации необходимо усовершенствовать корабельный состав и обеспечить должную подготовку экипажей, систем управления и связи.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами