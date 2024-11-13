Патрушев заявил, что США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства

Соединенные Штаты Америки и их союзники оказывают давление на прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их под сферу своего влияния. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства», — заявил он на совещании на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

По словам председателя Морской коллегии РФ, влияние США и ЕС заметно по внешней и внутренней политике государств.

В ходе этого же совещания Патрушев сообщил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб. Он добавил, что главной задачей является обеспечение защиты государственной границы. Для ее реализации необходимо усовершенствовать корабельный состав и обеспечить должную подготовку экипажей, систем управления и связи.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.