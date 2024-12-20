В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Шольца в Россию

Песков заявил, что Москве не поступали запросы на визит в Россию Шольца

Москве не поступали запросы на визит в Россию канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию немецкого журнала Der Spiegel.

«Нет, ничего не было», — сказал он в ответ на вопрос, поступали ли предложения на этот счет из ФРГ.

20 декабря Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз сообщил, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией.

По информации издания, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву с «мирной миссией». При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

В пятницу канцлер Германии сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Шольц пообещал в своем обращении к Путину, что Германия продолжит поддерживать Киев.