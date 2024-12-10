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Госдума в первом чтении одобрила отмену запрета «Талибана» в России

ГД в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета «Талибана» в России

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Felipe Dana/AP Photo

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан» (организация запрещена в России) из перечня организаций, запрещенных на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, запрет деятельности подобной организации может быть временно приостановлен по решению суда России на основании заявления генпрокурора страны или его заместителя. В настоящее время в России нет механизма, допускающего приостановление деятельности таких организаций.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Юрий Федоров, Андрей Яцкин и Андрей Клишас, а также депутаты Андрей Луговой, Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

6 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта, который предполагает возможность исключения «Талибана» из списка запрещенных в России организаций.

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали планы исключить «Талибан» из списка террористов.

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