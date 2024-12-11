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В Афганистане отреагировали на планы исключить «Талибан» из списка террористов в РФ

Афганистан поприветствовал планы Думы исключить «Талибан» из списка террористов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу Госдумы о выводе исламистского движения «Талибан» (признанного террористической организацией в РФ) из списка террористов и одобрение соответствующего законопроекта в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данный шаг свидетельствует о значительном прогрессе и является важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений», — подчеркнули в ведомстве.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя.

Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена развивать отношения с Кабулом.

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