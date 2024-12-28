Соединенные Штаты планируют под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) в будущем оккупировать нефтеносные районы Сирии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

В СВР напомнили, что в ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии районы страны на северо-востоке, за рекой Евфрат, отошли под контроль курдов из «Сирийских демократических сил», которых поддерживают в Вашингтоне.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России узнали о намерении США и Британии не допустить стабилизации в Сирии.