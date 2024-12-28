Посол РФ: НАТО наращивает потенциал «с прицелом на подготовку к конфликту с Россией»

Российский посол в Бельгии Александр Токовинин в интервью РИА Новости заявил, что члены НАТО наращивают военный потенциал из-за РФ.

По словам дипломата, участники альянса увеличивают военное производство, «раскручивают» оборонную промышленность, повышают военные расходы и активно проводят маневры.

«Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — сказал Токовинин.

В том же интервью он назвал опасным курс стран НАТО в отношении РФ и добавил, что ошибочные и контрпродуктивные действия объединения обернутся непредсказуемыми результатами.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на линии фронта в зоне СВО, хотя с Россией воюют «практически все страны Североатлантического альянса». Политик также обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях. По его словам, намерения Организации Североатлантического договора давно вышли за пределы исторической зоны ответственности.

Ранее в МИД РФ увидели признаки начала гонки вооружений.