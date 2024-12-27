Рябков увидел признаки начала гонки вооружений

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что видит признаки начинающейся гонки вооружений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Мы, со своей стороны, ни за кем не гонимся, но, безусловно, будем вынуждены работать над поддержанием баланса сил», — сказал он.

При этом, по его словам, Россия будет действовать при этом «максимально выверено, на основе принципа строгой достаточности», но обеспечивая собственные интересы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в мире вызывают обеспокоенность, в связи с чем Россия принимает меры для обеспечения безопасности. По его словам, при этом Москва не стремится втягиваться в полноценную гонку вооружений с Западом. Кроме того, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».