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Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях

Путин: устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности

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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Устремления Организации Североатлантического договора (НАТО) давно вышли за пределы исторической зоны ответственности, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что США продолжают накачивать «нелегитимный режим в Киеве» оружием и деньгами, поощряя эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ.

Выступая на коллегии, Путин также заявил, что Запад довел Россию до «красной черты», когда уже нельзя было не ответить, а теперь пугает население своих стран российской угрозой.

В ноябре Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркивал, что вооруженный конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО. Сложившийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, отмечал президент РФ.

Ранее Путин обвинил НАТО в ползучей интервенции.

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