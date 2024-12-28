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Фицо отреагировал на согласие Путина считать Словакию местом для переговоров

Фицо заявил, что Словакия с гостеприимством примет мирные переговоры по Украине
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Словакия с гостеприимством примет мирные переговоры по Украине в том случае, если стороны конфликта договорятся об их проведении. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры по Украине, то мы будем готовы и гостеприимны», — заявил Фицо.

26 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил ему на встрече о готовности провести переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Москва не против этого. В Белом доме тем временем напомнили о необходимости согласия Владимира Зеленского на эти переговоры, но позитивно оценили предложения Братиславы.

До этого Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, чья обязанность — только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.

Ранее прокиевская НКО в Словакии пожаловалась на Фицо.

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