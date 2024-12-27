Прокиевская НКО в Словакии пожаловалась на Фицо

Проукраинская НКО в Словакии подала заявление на Фицо в Генпрокуратуру

Проукраинская организация, расположенная в Словакии, направила обращение в местную Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия премьер-министра Роберта Фицо в контексте его политики в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Словакии Яна Текелева, пишет РИА Новости.

«Обращение данного гражданского объединения передано в Генеральную прокуратуру Словакии и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Заявление от организации «Мир Украине», работающей в Словакии, было подано после визита словацкого премьера в Россию 22 декабря, где он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее появились кадры встречи Путина и Фицо.