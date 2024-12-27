В Белом доме оценили инициативу Словакии о переговорах по Украине

США считают, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине нельзя проводить без согласия президента Владимира Зеленского. Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, когда его попросили прокомментировать готовность Словакии предоставить площадку для мирных переговоров.

«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — сказал Кирби.

Он добавил, что до тех пор Вашингтон намерен следить за тем, чтобы украинский политик мог начать диалог «с наилучшей позиции силы». При этом Кирби подчеркнул, что «Украина должна быть в центре внимания, когда речь идет о каких-либо переговорах».

По словам представителя Белого дома, любая страна, желающая участвовать в переговорах по поводу окончания боевых действий на Украине, должна быть солидарна с Зеленским и украинцами.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») должен сам определить, готов ли он к переговорам, и если готов, то когда, а также определить обстоятельства и условия, при которых он будет это делать», — отметил чиновник.

При этом Кирби раскритиковал российскую позицию по мирным переговорам. По мнению США, власти РФ «продемонстрировали абсолютно нулевой интерес к урегулированию» через диалог, а их слова по этому поводу нельзя воспринимать всерьез.

26 декабря российский президент Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе их недавней встречи выразил готовность предоставить площадку для переговоров в Словакии и Москва не против такого развития событий.

Ранее прокиевская НКО в Словакии пожаловалась на Фицо.