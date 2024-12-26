Путин раскрыл темы встречи с премьером Словакии

Путин: РФ не против, чтобы Словакия стала площадкой для переговоров по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в основном говорил о мирном урегулировании на Украине, рассказал глава российского государства в ходе пресс-конференции по итогам саммита ВЕЭС. Трансляцию брифинга ведет пресс-служба Кремля.

«Хочу подчеркнуть, что господин Фицо <...> как раз, прежде всего, главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это», — сказал Путин.

По словам российского президента, Фицо выразил готовность предоставить площадку для переговоров в Словакии. Путин подчеркнул, что Россия не против такого развития событий.

До этого Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Словацкий премьер назвал абсурдным условие Киева.

Ранее эксперт рассказал, что Фицо мог предложить Путину в ходе визита в Москву.